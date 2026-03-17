Ivass, Signorini: truffe sempre esistite, oggi reincarnate nel digitale

Roma, 17 mar. (askanews) – “Le truffe non sono certo nate con internet. Il Gatto e la Volpe sono sempre esistiti. Oggi si reincarnano spesso in ladri di identità digitali o spacciatori online di investimenti allettanti ma fasulli. I ragazzi sanno difendersi dal phishing meglio dei vecchi, educazione f inanziaria o meno, ma non è detto che sappiano sempre valutare bene i consigli e le proposte che arrivano in rete”. Lo ha affermato Luigi Federico Signorini, presidente dell’Ivass e Direttore generale della Banca d’Italia, nel suo intervento in apertura della Global Money Week 2026.

“Se Pinocchio, insieme all’abbecedario, avesse ricevuto un po’ di educazione finanziaria, avrebbe saputo bene che gli zecchini d’oro non crescono sulle piante dalla sera alla mattina. Oggi è tutto un po’ più complicato, ma il problema in fondo è sempre lo stesso – ha avvertito -: distinguere le proposte e i consigli seri e realistici da quelli frivoli, incauti, troppo generosi, o peggio. Non è sempre banale, e bisogna possedere le basi per farlo”.