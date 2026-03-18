Bce, Lagarde: banche Ue solide ma sfide da tensioni commercio e incertezza

Roma, 18 mar. (askanews) – Le banche europee restano redditizie e ben patrimonializzate e questo “ha contribuito al supporto a imprese famiglie durante un periodo di crescita più debole e cambiamenti strutturali”, tuttavia “le sfide legate alle crescenti tensioni sul commercio, all’accresciuta incertezza e alle vulnerabilità specifiche di certi settori non si riflettono pienamente nei bilanci delle banche”. Lo rileva la presidente della Bce, Christine Lagarde nel rapporto annuale della vigilanza bancaria dell’istituzione, presentato oggi.

“La trasmissione degli shock può essere ritardata e non lineare, rendendo cruciale per le banche e per le autorità di vigilanza di mantenere un approccio che guardi in avanti – ha aggiunto – e cerchi di agire in maniera tempestiva quando i rischi si accumulano”.

Secondo Lagarde, nel terzo trimestre dello scorso anno complessivamente per il settore bancario europeo il coefficiente chiave sui livelli di patrimonializzazione (Cet1) si è attestato al 16,1% e il tasso di copertura delle liquidità è rimasto “robusto, al 157%”. In entrambi i casi gli indicatori sono al di sopra dei requisiti regolamentari. “La redditività ha a sua volta retto, con un ritorno medio sul capitale che si è stabilizzato al 10%”.