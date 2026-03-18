Ecco “EU Inc”: nuove imprese in meno di 48 ore pagando meno di 100 euro

Roma, 18 mar. (askanews) – Registrazione di nuove imprese entro 48 ore a un costo inferiore ai 100 euro, senza requisiti su quote minime di capitale; semplificazione delle procedure con una unica interfaccia, digitale, a livello europeo, registro centralizzato, sempre digitale; procedure fallimentari e di riavvio semplificate; migliori condizioni per attrarre gli investimenti. Sono alcuni degli elementi chiave di EU Inc., il primo passo concreto del “28esimo regime” per le normative sulle imprese presentato oggi dalla Commissione europea.

Un nuovo quadro unificato di normative sulle aziende che è “una nuova opzione a livello Ue, uguale per tutti i Paesi e basato su sistemi digitali che renderà più semplice avviare e operare le aziende in tutta l’unione, incentivandole a restare in Europa e incoraggiando quelli che hanno guardato altrove a tornare”, afferma la Commissione con un comunicato.

Secondo Bruxelles, “oggi troppi imprenditori e imprese innovative espandono le loro attività fuori dai confini dell’unione, mentre l’Ue stessa presenta un quadro regolamentare frammentato e difficile. Le imprese innovative si trovano di fronte a 29 sistemi legislativi nazionali e più di 60 forme diverse di imprese. Questa complessità può ritardare la creazione di un’impresa per settimane o addirittura mesi, rallentare la crescita e aumentare i costi e scoraggiare lo sviluppo”.

Oltre alle caratteristiche già menzionate, l’iniziativa punta anche ad attrarre talenti, a garantire pieno accesso al mercato unico, ma presenta anche “forti salvaguardie contro gli abusi – afferma Bruxelles -: le regole nazionali su lavoro e tutele sociali non sono toccate dalla proposta “. Prevista anche flessibilità sulle tipologie di azioni che queste nuove imprese potranno emettere, così come sui diritti di voto dei titoli.