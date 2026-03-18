Secondo atto fra Roma e Bologna, Gasperini “Derby affascinante”

ROMA (ITALPRESS) – “Sarà una partita diversa da quella del campionato ma più affascinante e particolare. La parola spartiacque non mi piace molto, però rende l’importanza della gara: sei dentro una manifestazione nella quale puoi continuare ad andare avanti oppure uscire, quindi in questo senso è più importante di una partita di campionato”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna, dopo l’1-1 dell’andata al Dall’Ara.

“Abbiamo la coscienza a posto: l’impegno della squadra è totale e questo ci garantisce serenità – ha aggiungo il tecnico giallorosso sulla recente crisi di risultati -. Tutti vogliamo ottenere il massimo, ma quello che sta facendo la squadra è straordinario. L’ho detto anche ai giocatori, non per indorare la pillola, ma perchè credo davvero che questo gruppo, dall’inizio della stagione, stia dimostrando grande serietà, volontà e applicazione, cercando di fare il massimo”.

Da monitorare le condizioni di Mancini, Kone e Celik che si sono allenati a parte nella giornata di ieri: “Li valutiamo oggi con l’ultimo allenamento. Quello che sta peggio è Kone”.

In conferenza stampa anche Wesley. “Teniamo tutti a questo obiettivo. E’ sempre stato il mio obiettivo giocare in Europa, nelle competizioni europee. So che le carriere si costruiscono intorno a questi trofei. Sono impegni che richiedono il 100% della concentrazione, sono partite da dentro o fuori. Dobbiamo farci trovare assolutamente pronti, è una partita importantissima per noi e per tutto l’ambiente”.

All’andata bello il duello con Bernardeschi. “Si tratta di un calciatore molto forte, con delle caratteristiche importanti. E’ stato un duello molto bello ma nella pressione e nelle scalate che facciamo noi è il centrale che esce sull’esterno. Non so se è il migliore, perchè abbiamo affrontato tanti grandi calciatori in quel ruolo come Conceicao, ma certamente è molto pericoloso e dobbiamo essere pronti a sfidarlo”, ha concluso l’argomento Europa League il brasiliano, protagonista di una settimana molto intensa con l’espulsione nel match contro il Como. “Non ho commesso fallo su Diao, sapevo di essere ammonito e non volevo danneggiare la squadra. Stavo correndo di lato, ho appoggiato un braccio sull’avversario perchè mi stava cadendo addosso. E’ un episodio grave, decisivo e inaccettabile”, le sue parole.

Molto diretto anche Gian Piero Gasperini. “La spiegazione dell’Aia sull’espulsione di Wesley? Rivedendo le immagini, a volte quando ti senti preso in giro devi anche fare un pò la faccia da scemo. E così non mettiamo in difficoltà nessuno”.



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