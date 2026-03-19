Biennale Art Expo: 287 artisti da 60 Paesi raccontano universo femminile

Milano, 19 mar. (askanews) – Torna la Biennale Milano Art Expo, giunta alla sua sesta edizione, che dal 20 al 24 marzo trasformerà Palazzo Stampa di Soncino in un hub internazionale dell’arte contemporanea. Con 287 artisti provenienti da oltre 60 Paesi e 349 opere tra pittura, scultura, fotografia, poesia e videoarte, l’edizione 2026 celebra l’universo femminile, offrendo uno sguardo originale e multidisciplinare sulla creatività e la sensibilità della donna nella società contemporanea.

Ideata e curata da Salvo Nugnes, la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti internazionali dedicati all’arte contemporanea, capace di riunire artisti provenienti da tutto il mondo in un dialogo creativo che attraversa linguaggi, culture e sensibilità diverse.

“Abbiamo voluto dedicare questa edizione alle donne – spiega il curatore Salvo Nugnes – perché l’arte ha il potere di raccontare la sensibilità, la forza e la complessità dell’universo femminile. Attraverso le opere degli artisti provenienti da tutto il mondo desideriamo offrire una riflessione culturale che valorizzi la figura della donna e il suo ruolo nella società e nella creatività contemporanea”.

Alla Biennale Milano Art Expo partecipano 287 artisti provenienti da oltre 60 Paesi, con un’esposizione complessiva di 349 opere che spaziano tra pittura, scultura, fotografia, poesia, editoria, videoarte e installazioni, offrendo al pubblico un ampio panorama della produzione artistica contemporanea internazionale. Accanto all’esposizione, la manifestazione propone anche un ricco calendario di incontri e momenti culturali con ospiti del mondo dell’arte, del giornalismo e dello spettacolo.

Tra gli appuntamenti in programma, venerdì 20 marzo alle ore 14.30 si terrà l’incontro con lo storico Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani, che presenterà il libro “Audacia, ribellione, velocità. Vite strabilianti dei futuristi italiani”, in dialogo con Salvo Nugnes e con il giornalista e inviato televisivo Gianni Marussi. Sarà inoltre consegnato il Premio Margherita Hack alla giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fialdini. L’incontro sarà accompagnato dall’intrattenimento musicale del soprano internazionale Tatiana Previati.

Sabato 21 marzo alle ore 10.00 sarà invece dedicato alla premiazione degli artisti presenti alla Biennale e a momenti di incontro con il pubblico, con la partecipazione del comico televisivo Simone Merini. Nel pomeriggio, dalle ore 14.30, si terrà un incontro con Paolo Liguori, direttore di Tgcom24, e con il presentatore e attore Marco Columbro, insieme a numerosi ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo tra cui l’attrice Marzia Risaliti, la scrittrice e giornalista Maddalena Baldini, Ugo Puglisi del Trieste Corto Film Festival e il giornalista, editore e musicista Francesco Panasci. Nel corso dell’evento verrà conferito il Premio Margherita Hack al cantautore e poeta Roberto Vecchioni, il cui riconoscimento sarà ritirato dalla moglie. Previsti inoltre momenti di omaggio a Ornella Vanoni, con la partecipazione della nipote, e alla psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi insieme all’amica Caterina Grifoni. La giornata sarà accompagnata dall’intrattenimento musicale di Alexandra Yamuna.

Domenica 22 marzo alle ore 14.30 la Biennale ospiterà l’incontro con il celebre soprano e attrice Katia Ricciarelli, che festeggerà i suoi 80 anni dialogando con Salvo Nugnes. L’appuntamento sarà accompagnato dall’esibizione musicale del quartetto Notambulus. La Biennale Milano Art Expo si conferma così come uno spazio di incontro tra arte, cultura e società, dove artisti e protagonisti del mondo culturale si confrontano con il pubblico in un contesto di dialogo internazionale e di condivisione creativa.