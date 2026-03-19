Calcio, arbitri Serie A: Mariani per Cagliari-Napoli

Roma, 19 mar. (askanews) – Sono state rese note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A. Il match tra Cagliari e Napoli, in programma venerdì alle 18:30, sarà diretto da Mariani, mentre per Genoa-Udinese è stato designato Collu.

Sabato alle 15:00 Parma-Cremonese sarà affidata a Fabbri, mentre alle 18:00 Milan-Torino vedrà in campo Fourneau. In serata, alle 20:45, Juventus-Sassuolo sarà diretta da Marchetti.

Domenica si apre con Como-Pisa alle 12:30, affidata a Pairetto. Alle 15:00 Atalanta-Verona sarà diretta da Ayroldi, mentre Bologna-Lazio da Feliciani. Alle 18:00 Roma-Lecce sarà arbitrata da Sacchi, mentre il posticipo serale Fiorentina-Inter sarà diretto da Colombo.