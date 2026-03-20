Delmastro, Meloni: se caso più ampio, giustizia farà suo corso

Roma, 20 mar. (askanews) – La questione Delmastro “non c’entra niente” con il referendum, e comunque “se fosse invece più ampia, perché io, ripeto, parlo degli elementi che conosco”, “se ci fossero altri problemi, chiaramente la magistratura farà il suo corso. Perché, guardi un po’, anche se vince il sì, i magistrati faranno il loro lavoro, anzi lo faranno molto meglio”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata durante lo speciale referendum del Tg La7 in onda stasera.