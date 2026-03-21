Tennis, Cobolli e Darderi fuori a Miami

Roma, 21 mar. (askanews) – Esordio amaro per Flavio Cobolli e Luciano Darderia Miami. Il romano è stato eliminato dal belga Raphael Collignon, n. 72 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un’ora e 35 minuti. Sconfitta in tre set, invece, per Luciano Darderi, battuto dallo spagnolo Martin Landaluce, n. 151 Atp, in tre set: 6-3, 6-7, 6-4 lo score in 2 ore e 25 minuti. Eccezion fatta per il break iniziale, l’italoargentino è stato quasi sempre costretto a inseguire.