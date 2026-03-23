Eddie Brock annuncia “L’amarsi Tour 2026”, al via da Milano

Milano, 23 mar. (askanews) – Eddie Brock è stato tra i protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Avvoltoi”, il brano che lo ha portato per la prima volta sul palco dell’Ariston e che segna un passaggio importante nel suo percorso musicale. L’artista ha iniziato a farsi notare dal grande pubblico grazie al successo di “Non è mica te”, brano certificato Disco d’Oro dalla FIMI, con 27,6 milioni di streaming solo su Spotify.

Dopo “Amarsi è la rivoluzione (Deluxe)”, uscito il 6 marzo 2026, che ha debuttato al 10° posto delle classifiche di vendita Fimi per i Vinili e all’11º posto per le vendite del formato fisico, l’artista dà il via al suo primo tour con “L’amarsi Tour 2026” al via da Milano il prossimo 26 Marzo, con tappe in tutta Italia, la dimensione live al centro del progetto.

Eddie Brock presenterà live “Amarsi è la rivoluzione (Deluxe)” durante “L’amarsi Tour 2026”, in partenza giovedì 26 marzo da Milano (Santeria Toscana), con date già annunciate a Roma (Largo Venue) il 29 marzo, il 3 aprile a Napoli (Duel Club) e il 4 aprile a Catania (ECS Dogana). Durante l’estate il tour arriverà a Firenze il 25 giugno (Anfiteatro delle Cascine), il 5 luglio a Brescia (Arena Campo Marte, Brescia Summer Music), il 7 luglio a Caserta (Belvedere di San Leucio), il 30 luglio a Gallipoli – LE (Parco Gondar, Oversound Music Festival), il 2 agosto ad Ancona (Piazza Cavour, Dorico Festival), il 4 agosto a Pescara (Porto Turistico, Zoo Music Fest), il 18 agosto a Bagheria – PA (Piccolo Parco Urbano), per concludersi il 22 agosto a Cattolica – RN (Arena della Regina). Un calendario che attraversa club, festival e piazze italiane, confermando la dimensione live come parte centrale del progetto Eddie Brock e come spazio privilegiato di incontro con il pubblico.