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Referendum, Conte: sonora vittoria No, grandissima partecipazione

| 23 Marzo 2026 16:50 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 23 mar. (askanews) – “Il risultato mi sembra chiaro. Registriamo una grandissima partecipazione democratica e una chiara, sonora vittoria del No”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa presso la sede nazionale del M5S.

“L’impegno del M5S è stato enorme, in grande compagnia con le altre forze politiche e sociali progressiste del Paese”, ha aggiunto.

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