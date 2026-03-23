Referendum, Renzi: Meloni ha perso tocco magico, ora primarie centrosinistra

Roma, 23 mar. (askanews) – “C’è una sconfitta evidente, spero che il centrosinistra vada rapidamente alle primarie, da oggi il centrosinistra è nelle condizioni di vincere le elezioni politiche”, “la partita di oggi segna la fine del tocco magico di Giorgia Meloni, l’unica cosa che non si può permettere è fare finta di nulla, altrimenti significa che è diventata una donna del palazzo”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervenendo a Radio Leopolda.