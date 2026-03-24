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Fratoianni: ora Meloni si fermi su premierato e l.elettorale

| 24 Marzo 2026 11:05 | 0 commenti

Askanews
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Milano, 24 mar. (askanews) – “Si fermino con gli altri progetti di riforma: quello scellerato del premierato, quello dell’Autonomia fermato dalla Consulta, si fermino con le forzature sulla legge elettorale”. Lo ha detto Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, in conferenza stampa alla Camera. “L’affluenza è stata altissima. Il governo non può far finta di niente. Mi rivolgo a Meloni, non pensi di cavarsela con un video registrato nel giardino di casa: è successo qualcosa di molto rilevante e deve farci i conti”.

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