La “Cena di Classe” dei Pinguini Tattici Nucleari

Milano, 24 mar. (askanews) – In occasione dell’uscita del film “Cena di Classe”, nelle sale dal 26 marzo, la nuova commedia corale diretta da Francesco Mandelli, ispirata all’omonima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, viene pubblicato il video della canzone che, contenuta nell’album “Fake News” del 2022 (Cinque Dischi di Platino) è un vero e proprio manifesto generazionale.

Nel video, prodotto da Roadmovie, le immagini del film si alternano all’esibizione live della band più importante del panorama musicale italiano.

Il 27 marzo uscirà anche la colonna sonora del film firmata da Riccardo Zanotti e Marco Paganelli (Sony Music) che vede tutti brani strumentali ad eccezione di “We Failed” a cui la giovane LYSA ha prestato la voce, un brano nostalgico che procede per immagini e tratta un tema esistenziale malinconico ed effimero: le illusioni che tutti si fanno tra i banchi di scuola.

Cena di Classe vede come protagonisti Beatrice Arnera, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Roberto Lipari, Francesco Mandelli, Nicola Nocella, Andrea Pisani, Francesco Russo, Giulia Vecchio e Annandrea Vitrano.

È una commedia corale, irriverente e agrodolce che segue un gruppo di ex compagni di liceo riuniti diciassette anni dopo il diploma per il funerale di un amico. Quella che inizia come una cena nostalgica si trasforma in una notte caotica fatta di eccessi, segreti e confessioni, costringendo tutti a confrontarsi con il passato e con le persone che sono diventati. Tra momenti grotteschi e più intimi, il film racconta senza filtri la generazione dei Millennials, divisa tra le grandi aspettative della giovinezza e un presente fragile e precario, riflettendo su amicizia, rimpianti e sulla difficoltà di affrontare davvero l’età adulta.

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il TOUR STADI 2027, con cui la band tornerà a calcare i palchi dei principali stadi italiani la prossima estate per la terza volta.

Queste le date del tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, che lascerà il segno nell’estate 2027. Per quanto riguarda la data e la venue di Napoli verranno comunicate informazioni a breve. Altre sorprese verranno ancora annunciate nei prossimi mesi.

04 giugno 2027 – Bibione

08 giugno 2027 – Bologna

12 giugno 2027 – Torino

17 giugno 2027 – Milano

21 giugno 2027 – Padova

24 giugno 2027 – Bari

TBC – Napoli

03 luglio 2027 – Messina

08 luglio 2027 – Roma

Questo annuncio arriva dopo un successo grandioso della band che, non solo ha registrato con HELLO WORLD – TOUR STADI 2025, 9 date sold out e oltre 420 mila biglietti venduti, ottenendo una definitiva consacrazione firmando uno spettacolo capace di ridefinire i confini delle produzioni nazionali per concept, impatto visivo e dimensione internazionale, ma ha anche dominato il panorama musicale italiano avendo all’attivo 86 Platini e 11 ori e confermando i Pinguini Tattici Nucleari come unica band nella TOP10 delle classifiche annuali del 2025 con l’album “Hello World” e con 4 singoli in top 100.