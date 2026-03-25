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Fdi, Donzelli: mie dimissioni? Non mi risulta ma sono a disposizione

| 25 Marzo 2026 15:38 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 25 mar. (askanews) – “Magari, ditemi dove firmo, sono a disposizione”. È la risposta ironica di Giovanni Donzelli ai giornalisti che gli domandano chiarimenti sulle indiscrezioni secondo cui sarebbe stato chiesto anche a lui di dimettersi da responsabile organizzazione di Fdi. “Io lo faccio volentieri con spirito di sacrificio ma è una cosa impegnativa, per me nessun problema, io sono già onorato di tutte le cose che faccio ma non avrei alcun problema, non mi risulta ma ditemi dove firmo così posso dedicare più tempo all’attività del Copasir e all’aula”, ha aggiunto.

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