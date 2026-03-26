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FI, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato “Mia decisione autonoma”

| 26 Marzo 2026 18:04 | 0 commenti

FI, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato “Mia decisione autonoma”

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ROMA (ITALPRESS) – Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di
Forza Italia al Senato. E’ stata convocata per questo pomeriggio, alle 16.30, l’assemblea dei senatori azzurri: all’ordine del giorno le dimissioni di Gasparri e l’elezione del nuovo presidente dei senatori di Forza Italia. “Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato – ha detto Gasparri -. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro”.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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