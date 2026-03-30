Al via il 2 aprile da Firenze il mega tour di “K-Pop is Coming”

Roma, 30 mar. (askanews) – Al via giovedì 2 aprile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze il tour di “K-Pop is Coming”, lo show che porta sui palchi italiani le musiche di uno dei fenomeni culturali più influenti a livello mondiale. Il K-pop, reso celebre da gruppi come BTS e Blackpink, ha conosciuto una crescita straordinaria, espandendosi ben oltre la musica e affermandosi anche in ambiti come la letteratura, il cinema e il teatro.

“K-Pop is Coming” si definisce un’esperienza immersiva che fonde musica dal vivo, narrazione e visual scenografici: ritmo, coreografie spettacolari e atmosfere intense accompagnano il pubblico in un viaggio dinamico e coinvolgente, dove suono, luce e movimento si incontrano in un’unica grande esplosione di energia.

Lo show propone un repertorio ricco di brani del mondo K-pop, reinterpretati in chiave live: sul palco si alternano cantanti dal vivo, un brillante trio femminile e una band capace di ricreare con autenticità le sonorità, le contaminazioni e la carica tipiche del pop asiatico contemporaneo.

“Ritengo che il fenomeno della musica K-pop sia entrato in maniera irruente nel panorama nazionale, conquistando rapidamente un pubblico sempre più ampio. A mio avviso – racconta Giuseppe Stancampiano, regista dello spettacolo – ha coinvolto in primis i bambini, diventando per loro un punto di riferimento musicale, estetico e culturale”.

Il cuore pulsante dello spettacolo è il corpo di ballo composto da 10 performer. L’allestimento scenico amplifica l’impatto visivo: LED wall, luci laser, effetti luminosi e visual immersivi trasformano il palco in un ambiente futuristico e sorprendente.

Queste le date dello spettacolo prodotto da Teatro Apparte in collaborazione con Authentic JAM: 2 e 3 aprile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze alle 17 e alle 20.30; il 4 aprile al Teatro Palapartenope di Napoli alle 17 e alle 21; il

5 aprile all’Auditorium Parco Della Musica (Sala Sinopoli) di Roma alle ore 18.00 e alle 21; il 12 aprile alla CMP Arena di Bassano del Grappa (VI) alle 17.30; kl 19 aprile al Teatro Garden di Rende (CS) alle 16.30; il 25 aprile al Teatro Massimo di Pescara alle16.30; il 10 maggio al Palamariva Live Club di Fossalta di Portogruaro (VE) alle 15; il 24 maggio al Teatro Regio di Parma alle 15 e alle 18; il

13 giugno all’Arena Verde Festival di Capannori (LU) alle 21; il

18 luglio al Forte Bard di Bard (AO) alle 21;

il 19 luglio alla Villa Erba di Cernobbio (CO) alle 18.30; il 22 luglio al Castello Carrarese di Este (PD) alle 21.30; il

26 luglio al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo alle 21; il 27 luglio alla Villa Bellini di Catania alle 21; il

2 agosto al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino (BR) alle 21; il 7 agosto alla Cagliari Fiera di Cagliari alle 20.30;

8 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani Maria Pia di Alghero (SS) alle 20.30; il 10 agosto alla Follonica Summer Nigths – Parco Centrale di Follonica (GR) alle 21; l’11 agosto al Castiglioncello Summer Festival di Castiglioncello (LI) alle 21; il 12 agosto al Versiliana Festival di Marina di Pietrasanta (LU) alle 21; il 16 agosto all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro (CS) alle 21.30; il 2 settembre al Bit Festival Parco di Serravalle di Empoli (FI) alle 21 e il 18 ottobre al Palasport di Bolzano alle 15.