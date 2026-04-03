Papa presiede Via Crucis, folla in attesa

Roma, 3 apr. (askanews) – Migliaia di fedeli affollano l’area davanti al Colosseo in attesa della Via Crucis presieduta dal Papa, questa sera alle 21.15. L’anfiteatro Flavio, illuminato, sarà il punto di partenza della processione, con la prima stazione. Il colle del Palatino invece è il punto di arrivo della Via Crucis. Sarà Leone in persona, per sua scelta, a portare la croce in tutte le 14 stazioni.

Tantissimi i fedeli già da ore in attesa della prima Via Crucis di Prevost da Papa. Un pontefice non partecipava al rito da quattro anni. Lo scorso anno Bergoglio non poté prendervi parte, morì il giorno dopo la Pasqua.

Ingenti le misure di sicurezza con controlli ai varchi sia dai Fori Imperiali che da Via Labicana.