Atletica: Nadia Battocletti centra record italiano 10 km su strada

Roma, 4 apr. (askanews) – Nadia Battocletti non si ferma più. A due settimane dall’oro mondiale dei 3000 a Torun, l’azzurra incanta ancora, in Francia, a Lille, sgretolando il record italiano dei 10 km su strada, a un solo secondo dal record europeo e molto vicina alla barriera dei trenta minuti. La trentina delle Fiamme Azzurre sfodera uno strepitoso 30:08, oltre un minuto in meno rispetto al 31:10 con cui lo scorso anno ha trionfato agli Europei su strada di Lovanio, e ad un soffio dal primato continentale che di recente è stata fissato a 30:07 dalla britannica Megan Keith.