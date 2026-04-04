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Tennis, Atp Marrakech: Darderi ko in semifinale contro Trungelliti

| 4 Aprile 2026 17:30 | 0 commenti

Tennis, Atp Marrakech: Darderi ko in semifinale contro Trungelliti

Italpress, Sport Italpress
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MARRAKECH (MAROCCO) (ITALPRESS) – Termina in semifinale l’avventura di Luciano Darderi nel “Grand Prix Hassan II”, torneo Atp 250 in scena sulla terra battuta di Marrakech, in Marocco (con 612.620 dollari di montepremi totale).

Il tennista azzurro, numero 19 della classifica Atp e campione in carica, nonché favorito numero uno del tabellone, ha ceduto di fronte all’argentino Marco Trungelliti, numero 117 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4 7-6 (2).

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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