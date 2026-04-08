M5s, Casaleggio: Conte lasci il simbolo, lui ottimo leader per Pd

Roma, 8 apr. (askanews) – “Sì, sono un sostenitore della partecipazione al voto se porta ad una conseguenza certa” e ho votato “per la separazione delle carriere e il sorteggio, pur non condividendo tutta la riforma, in coerenza con il programma del M5s del 2018. Il sorteggio è uno strumento potente e sottovalutato”. Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, Davide Casaleggio.

E Conte? “Sarebbe un ottimo leader per il Pd”, risponde il figlio del cofondatore del Movimento Cinquestelle, Gianroberto. Quanto, poi, alla causa legale tra Beppe Grillo e il Movimento su nome e simbolo, Casaleggio spiega: “Penso che il miglior modo di rispettare la storia del Movimento sia chiarire che si tratta di una grandiosa avventura con valori che oggi non esistono più. C’è una sentenza del Tribunale di Genova che chiarisce che il logo non è di proprietà dell’attuale associazione”. “Cambiare nome e simbolo può essere un atto di chiarezza, non di debolezza”, conclude.