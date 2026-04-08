Prevenzione in rosa, Villa Serena apre le porte a visite gratuite a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Mettere la donna al centro, non solo come paziente ma come pilastro del benessere sociale. Con questo spirito la Casa di Cura Villa Serena di Palermo rinnova il suo impegno nella medicina di genere aderendo all’11^ Giornata Nazionale della Salute della Donna.

Dal 22 al 29 aprile, la clinica si trasformerà in un presidio di prevenzione gratuita nell’ambito dell'(H) Open Week promossa dalla Fondazione Onda ETS. Un’iniziativa nazionale che vede Villa Serena in prima linea nel territorio siciliano per offrire risposte concrete e consulenze specialistiche all’avanguardia.

Il 28 aprile è in programma un evento speciale dal titolo Prevenzione in rosa. “Perchè la prevenzione non è solo un esame clinico, è una cultura che va coltivata ogni giorno”, spiega la dottoressa Laura Giambanco, responsabile dell’Unità funzionale di Ostetricia e Ginecologia e del Raggruppamento di Chirurgia della Clinica. “Aderire a questa settimana significa abbattere le barriere tra ospedale e cittadinanza, offrendo alle donne di Palermo strumenti gratuiti per prendersi cura di sè in ogni fase della vita”.

Per l’occasione, la Direzione di Villa Serena ha strutturato un programma di visite e di esami strumentali senza costi per l’utenza: 22 aprile: Cardiologia (ECG) con il Dott. Gaetano D’Antoni;

23 aprile: Medicina Interna, visite con il Dott. Gaetano Monte;

24 aprile: Chirurgia Generale, visite con la Dott.ssa Marianna Guzzino;

27 aprile: Cardiologia, visite con il Dott. Sergio Marino;

28 aprile: Geriatria, visite con la Dott.ssa Delia Sprini;

28 aprile: Ginecologia, screening HPV e screening incontinenza urinaria, con la Dott.ssa Laura Giambanco;

29 aprile: Ginecologia e Ostetricia, visite con la Dott.ssa Maria Rao.

Evento Speciale (28 aprile): “Prevenzione in Rosa”.

Il cuore della settimana sarà la giornata di martedì 28 aprile, un evento a numero chiuso pensato per coniugare informazione e stile di vita sano. Il programma prevede: Ore 9-10: Risveglio in movimento, sessione dinamica in palestra;

Ore 10- 11.30: Talk “La prevenzione non ha età”, confronto con un team multidisciplinare (ginecologo, ostetrica, internista, cardiologo, chirurgo, nutrizionista);

Ore 11.30-12.30: Salute a tavola, workshop pratico con la nutrizionista su come fare la spesa e cucinare in modo sano;

Desk Informativi: per l’intera mattinata, i medici della clinica saranno a disposizione per orientare le pazienti sui percorsi di cura più adatti.

Villa Serena, parte del network Bollini Rosa della Fondazione Onda, conferma così la sua vocazione di ospedale “a misura di donna”, garantendo standard elevati nella prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili.

-foto fornita da ufficio stampa Villa Serena –

(ITALPRESS).