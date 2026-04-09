Fi, domani a Milano pranzo Marina e Pier Silvio Berlusconi con Tajani e Letta

Roma, 9 apr. (askanews) – Marina e Pier Silvio Berlusconi incontreranno domani a pranzo a Milano il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Secondo quanto si apprende, sarà presente anche Gianni Letta.

Sul tavolo, dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri da capogruppo al Senato e l’elezione di Stefania Craxi, la sostituzione del capogruppo alla Camera. Tra i temi anche l’ipotesi di rinviare i congressi regionali e quello nazionale.