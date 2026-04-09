Pd-Avs-M5s vs Fdi contro sospensioni deputati: difesa antifascismo

Roma, 9 apr. (askanews) – Pd, M5S e Avs all’attacco, con momenti di tensione, nell’aula della Camera contro le sanzioni comminate a 32 deputati per l’occupazione della sala stampa di Montecitorio durante la conferenza stampa sulla remigrazione organizzata da realtà come CasaPound e ‘ospitata’ dal leghista Furgiuele.

Al termine dell’informativa della premier Giorgia Meloni, il dem Andrea Casu chiede di parlare sul regolamento, sottolinea l’assenza ‘forzata’ di alcuni parlamentari a causa delle sospensioni e chiede di rimettere la questione alla “Giunta per il regolamento per un chiarimento utile al funzionamento dell’istituzione nel suo complesso. Anche Meloni ha citato la Costituzione ma dimenticate sempre che la Costituzione è antifascista e non si possono sanzionare parlamentari che in maniera pacifica e non violenta vogliono difenderla”. Un intervento interrotto da brusii e dal richiamo del vicepresidente di turno Fabio Rampelli (Fdi): “Deve parlare del regolamento attuale”. A Casu viene tolto l’audio del microfono e poi gli viene restituito: “Sta parlando più lei di me. Dà fastidio ascoltare un discorso antifascista?”.

Marco Grimaldi di Avs evidenzia ‘due pesi e due misure’: “Mentre Delmastro, per non aver pubblicato nella dichiarazione dei redditi della Camera la partecipazione a un’azienda ha ricevuto una censura, 32 deputati si prendono quattro o cinque giorni di sospensione per aver impedito a un pregiudicato, lui sì picchiatore di agenti di polizia, di usare la Camera come cassa di risonanza per diffondere messaggi razzisti e discriminatori. Ci rivolgiamo al presidente della Camera Fontana: le sembra normale espellere alcuni deputati per obbedienza civile ai valori repubblicani? Le sembra normale sanzionarli come se avessero assalito o provato a picchiare qualcuno? I provvedimenti di espulsioni funzionano come il decreto sicurezza che punisce i pacifici attivisti del clima paragonandoli a persone violente”.

Per il Movimento parla Alfonso Colucci: “Questa aula è azzoppata da una decisione dell’ufficio di presidenza che ha sospeso chi ha diligentemente difeso la Costituzione antifascista”, sottolinea parlando di “vulnus del principio costituzionale, il diritto di ciascun deputato di lavorare, non come se avesse acquistato un biglietto alla bocciofila ma per rappresentare gli italiani”. Anche lui torna su Delmastro (“ha avuto dall’ufficio di presidenza poco più di un buffetto per non aver comunicato la titolarità di quote in una società che vedeva come socio una persona collegata al clan Senese”). A quel punto Rampelli puntualizza come l’esempio di Delmastro fa “riferimento al codice di condotta che ha un trattamento diverso”.

Una replica secca arriva dal contrattacco del responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli: “Ricordo che il regolamento prevede che le sanzioni non si possono commentare, per l’ennesima volta avete forzato il regolamento”, sostiene aggiungendo: “oggi dovreste ringraziare il presidente che è stato particolarmente elastico”. Poi tra le proteste dei banchi delle opposizioni che urlano accusa: “Vedo che mi fanno minacce fisiche, ‘vieni qua, vieni qua’. La prego presidente di vedere poi i filmati in ufficio di presidenza perché non si può minacciare fisicamente un parlamentare mentre parla. Coloro che si riempiono la bocca di antifascismo devono sapere che questo è l’atteggiamento pericoloso che in altri anni si è tenuto in questa aula: quello di poter decidere chi poteva o non poteva parlare. Non c’è nessun deputato in quest’aula che può fare lo sceriffo della democrazia e chi scavalca le istituzioni deve pagare. Se domani uno si arroga il diritto di dire cosa è il fascismo e chi è fascista finiscono la democrazia e la libertà”.