Agroalimentare, a Napoli inaugurato il Dimostratore Arca

Roma, 10 apr. – Inaugurato dal Centro Nazionale Agritech il Dimostratore ARCA (Agritech Research Center Arena), la nuova infrastruttura per le tecnologie dell’agroalimentare che permette alle imprese di beneficiare delle più avanzate innovazioni in campo agroalimentare e diffondere le conoscenze anche all’estero, rafforzando competitività e capacità di export delle aziende italiane. Un hub unico nel suo genere non solo in Italia, ma anche in Europa, che potrà ospitare oltre 200 ricercatori.Il Dimostratore Arca, sito all’interno del Polo Universitario dell’Università degli Studi di Napoli Federico II di San Giovanni a Teduccio, è nato per testare soluzioni da trasferire alle aziende, accorciare la distanza tra mondo istituzionale, universitario e imprese grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia utili a favorire lo sviluppo del settore agroalimentare e a garantire il passaggio dal prototipo al prodotto.La struttura si compone di cinque livelli: al piano terra sono stati collocati 9 ecotroni di ultimissima generazione in grado di monitorare le reazioni delle piante esposte a microclimi diversi per valutarne, tra le altre cose, l’adattamento al costante fenomeno del cambiamento climatico. Al primo piano si trova il settore dedicato alla robotica per la meccanizzazione e l’automazione in agricoltura. Si utilizzano robot di diverse dimensioni in grado sia di sondare terreni impervi che di fare rilievi. Al secondo piano si analizzano coltivazione fuori suolo e colture protette grazie alle camere climatiche in grado di dare indicazioni sulle migliori metodologie di coltivazione dall’aeroponica all’acquaponica fino al substrato sintetico. Il terzo piano è destinato al recupero degli scarti attraverso gestori, fermentatori e altre apparecchiature di termochimica; il quarto, ancora in fase di allestimento, a laboratori di biologia molecolare.Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e presidente della Fondazione Agritech, afferma: “Cinque piani di tecnologie avanzatissime, una struttura unica in Italia e in Europa che servirà a rendere operativa la vera missione del PNRR, ossia fare in modo che alle imprese e alle persone arrivino benefici diretti della ricerca. Un luogo in cui le aziende potranno venire a toccare con mano la vera innovazione, ci aspettiamo che in questa struttura lavorino circa 200 ricercatori da tutta Italia e anche dall’estero”.All’interno del Dimostratore è possibile vedere da vicino processi e soluzioni che riguardano la sostenibilità delle produzioni, la gestione dei dati, l’automazione, il riciclo degli scarti, il miglioramento delle colture e la qualità delle filiere.”ARCA è un hub per le imprese dove si potranno fare studi pilota sull’utilizzo delle tecnologie. Vi trovano spazio infrastrutture all’avanguardia per esporre le piante a microclimi diversi e quindi studiare, ad esempio, il loro adattamento ai cambiamenti climatici”, sottolinea Danilo Ercolini, direttore scientifico della Fondazione Agritech. “Potremo cambiare in maniera estremamente precisa l’ecosistema in cui le piante crescono e avere un monitoraggio puntuale attraverso l’utilizzo di molteplici tipologie di sensori. Inoltre, avremo tutti i sistemi possibili di coltivazione fuori suolo con le camere climatiche per testare, a favore delle imprese, se sia possibile farle in aeroponica, in acquaponica, su substrato sintetico. Questo ci darà anche la possibilità di valutare il tipo di investimento in innovazione in base ai vantaggi e alle criticità”.