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Bucchi (Lincei): La scienza cambia, più comunicazione dalle università

| 10 Aprile 2026 15:23 | 0 commenti

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Pavia, 10 apr. (askanews) – “Oggi nella comunicazione della scienza noi stiamo vivendo una grande rivoluzione, perché la comunicazione della scienza si sta spostando sempre di più dai media e dal giornalismo nelle università e nelle istituzioni di ricerca che usano i social e altri mezzi per divulgare le proprie ricerche e le proprie attività. Per questo motivo c’è molto bisogno di riflettere sulla comunicazione della scienza all’interno delle università e nel rapporto ovviamente tra università e società come si fa in questo festival a Pavia”. Lo ha sottolineato Massimiano Bucchi, accademico dei Lincei, sociologo e scrittore, professore di Scienza, Tecnologia e Società all’Università di Trento, a margine di un panel alla prima edizione della Pavia Innovation Week.”Il Festival Pavia Innovation Week è un’occasione molto importante perché mette assieme scienziati, comunicatori, persone che si occupano in prima linea di ricerca con il pubblico. Questo è un elemento che oggi viene sempre più richiesto ed è sempre più importante per le persone che fanno ricerca e per le istituzioni di ricerca restituire alla società quello che viene fatto in questi settori”, ha concluso Bucchi.

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