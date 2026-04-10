Centrosinistra, Conte: primarie? Prima il programma condiviso

Roma, 10 apr. (askanews) – “A tempo debito parleremo di primarie, prima come ho sempre detto, programma condiviso. Poi ragioneremo sulle modalità (delle primarie, ndr) che dovranno sicuramente essere aperte e sicuramente non dovranno favorire personalismi o divisioni”. Lo ha detto il presidente di M5s, Giuseppe Conte, ai microfoni del Tg1 della Rai.

“Siamo pronti e ben determinati perché abbiamo già lavorato durante questa legislatura. Condividendo alcuni punti fondamentali, abbiamo la possibilità adesso di ascoltare e di coinvolgere i cittadini, la società civile in 100 punti, spazi aperti alla democrazia in tutta Italia, per definire un programma completo”, ha spiegato sottolineando che “sicuramente dovremo recuperare la tassa sugli extrafitti che questo governo non ha voluto fare, i 12 miliardi ad esempio buttati in spese militari aggiuntive che verranno recuperati per dare possibilità a 6 milioni di cittadini senza cure di potersi curare”.