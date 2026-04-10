I Blue tornano con “Flowers” scritto dall’amico Robbie Williams

Milano, 10 apr. (askanews) – I Blue  Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa e Lee Ryan  tornano con un nuovo singolo: “Flowers”, un brano inedito scritto dal loro amico e icona musicale Robbie Williams e da Boots Ottestad, in uscita il 10 aprile sulle piattaforme digitali per Artist First/Cooking Vinyl.

“Flowers” segna un importante capitolo nella nuova era della band, ed arriva dopo la pubblicazione di “Reflections”, l’album uscito a gennaio, che in UK ha raggiunto il miglior piazzamento in classifica negli ultimi 23 anni (n. 2 nella UK Albums Chart).

Il nuovo singolo è una ballata pop dal respiro cinematografico, intensa ed emozionante, che fonde le iconiche armonie da boyband con sonorità contemporanee.

Antony Costa dei Blue afferma: “Avere un’icona come Robbie che scrive un brano per i Blue è un onore. Robbie mi ha contattato un po’ di tempo fa dicendo: ‘Ho una canzone per i Blue’. Siamo riusciti a registrarla solo recentemente e abbiamo pensato che fosse perfetta da pubblicare per il nostro tour del 25° anniversario. Sta già suonando incredibilmente bene durante le prove con la band dal vivo e non vediamo l’ora che possiate ascoltare tutti ‘Flowers’.”

Nel pieno delle celebrazioni per i 25 anni di carriera e dopo un tour nel Regno Unito completamente sold out, i Blue stanno finalmente raccogliendo i frutti del loro percorso, consolidando una carriera e un’eredità musicale durature.

La band tornerà in Italia questa estate con tre date, per poi approdare a novembre nei principali palazzetti con il The 25th Anniversary Tour, il tour mondiale che celebra i venticinque anni di carriera.

Uno spettacolo che ripercorrerà tutti i loro più grandi successi, insieme a molti dei nuovi brani tratti da Reflections  l’album uscito a gennaio per Artist First  oltre ad alcune gemme del passato mai pubblicate come singoli.

I tour sono prodotti da A1 Concerti, di seguito i calendari:

“The 25th Anniversary Tour”, Estate Italiana

11 Luglio 2026 – Palazzo Farnese, Piacenza

12 Luglio 2026 – Castello Scaligero, Villafranca Di Verona

13 Luglio 2026 – Anfiteatro Giovanni Paolo II, Sordevolo

“The 25th Anniversary Tour”, Tour nei Palazzetti

12 Novembre 2026 – Gran Teatro Geox, Padova (Sold out)

13 Novembre 2026 – Unipol Forum, Milano

14 Novembre 2026 – Unipol Forum, Milano

16 Novembre 2026 – Palazzo Dello Sport, Roma