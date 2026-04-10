Iran, Salvini: stop bombardamenti, evitare secondo Afghanistan

Roma, 10 apr. (askanews) – “Siamo alleati con il blocco atlantico senza essere servili, ma qualcuno ora sta esagerando. Nessuno ha nostalgia dei tagliagole islamici, ma ora è il momento di capire che tocca alla diplomazia. Continuare a bombardare non fa un buon servizio e lo dico da vicepremier, da amico e da alleato. Non voglio vedere invasioni via terra, c’è il rischio di un secondo Afghanistan”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, in un’intervista al ‘Giornale’.