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Libano, Mattarella: paese indipendente sotto tempesta di bombardamenti

| 10 Aprile 2026 00:04 | 0 commenti

Askanews
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Praga, 9 apr. (askanews) – “Il Libano, un paese indipendente con un nuovo governo che procede ad una stabilizzazione crescente e progressiva di riduzione e disarmo di Hezbollah oggi è sotto una tempesta di bombardamenti devastanti”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine dell’incontro con il Presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel al Castello di Praga.

“Nel mondo ci sono tensioni e problemi che richiedono un ruolo dell’Ue più attivo per diffondere pace e collaborazione nel mondo”, ha aggiunto.

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