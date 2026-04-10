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Libano, Mattarella: Ue deve essere unita per essere credibile

| 10 Aprile 2026 00:04 | 0 commenti

Askanews
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Praga, 9 apr. (askanews) – “L’Ue deve essere unita nelle posizioni e iniziative per contribuire alla pace e risolvere i conflitti drammatici, occorre una posizione comune e si sta costruendo in questi giorni, occorre che venga completato questo processo, per avanzare proposte autorevoli e credibili in queste crisi drammatiche che non riguardano solo i territori interessati ma l’equilibrio mondiale”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rispondendo ad una domanda sulla interruzione della tregua in Iran e su quanto accade in Libano, al termine dell’incontro con il Presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel al Castello di Praga.

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