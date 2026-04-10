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Mattarella: dopo Ucraina indifferibile avere difesa comune Ue

| 10 Aprile 2026 00:04 | 0 commenti

Askanews
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Praga, 9 apr. (askanews) – “La vicenda dell’Ucraina ha prospettato all’Ue l’esigenza indifferibile di organizzare la propria sicurezza e difesa rispetto a pericoli di questo genere che oggi riguardano l’Ucraina e domani potrebbero riguardare qualunque altro paese. Per questo è importante procedere velocemente nella difesa comune europea per intensificare la sua capacità di sicurezza non solo per se stessa ma per contribuire alla sicurezza della vita internazionale”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo il colloquio con il presidente ceco Pavel al Castello di Praga.

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