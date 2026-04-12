Leo Gassmann pubblica il suo terzo album “Vita Vera Paradiso”

Milano, 12 apr. (askanews) – Leo Gassmann ha pubblicato il suo terzo album in studio, “Vita Vera Paradiso” via EMI RECORDS ITALY / Universal Music Italia.

Il progetto è stato anticipato dal lead single “Oltre” e dal singolo sanremese “Naturale”.

Il cantautore romano si presenta in una veste completamente nuova: un cambio di sonorità per il nuovo progetto che vira verso la musica folk. “Vita Vera Paradiso” è un disco più maturo, che segna una vera e propria crescita artistica, sia dal punto di vista estetico, che sonoro. Il nuovo disco è ispirato alla musica di Bob Dylan fino a cantautori contemporanei come Mumford & Sons, Noah Kahan e Medium Build.

“Questo album racconta di un percorso che ho fatto in questi anni, all’insaputa del pubblico, dopo anni complessi nonostante mi ritenga una persona fortunata. Un percorso umano di rinascita. Ci sono brani che parlano di buio e poi ci sono momenti di grande gioia. Un’ altalena di emozioni, proprio come la vita” – ha raccontato Leo Gassmann.

I temi che affronta sono storie d’amore e storie esistenziali. L’album è tutto suonato da musicisti (dalla batteria e la chitarra fino al banjo e al mandolino, c’è spazio anche per la cornamusa e gli archi).

L’album sarà seguito da un tour che partirà in primavera.

4 maggio – Bologna, Locomotive Club

6 maggio – Torino, Hiroshima Mon Amour

7 maggio – Livorno, The Cage

14 maggio – Roma, Largo Venue

15 maggio – Milano, Santeria Toscana 31

17 maggio – Napoli, Duel Club