Mattarella: richiamo Papa a pace urgente,nessuno indifferente ad appelli

Roma, 13 apr. (askanews) – “Il forte richiamo alla pace, così urgente in tempi tanto tribolati, al pari dell’invito all’unità e alla fraternità, contribuirà ad alimentare la consapevolezza dell’indispensabile contributo che ogni individuo e ogni collettività sono chiamati a fornire per superare le divisioni e salvaguardare la dignità dell’uomo”. E’ quanto scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Papa in risposta a quello che il Pontefice gli ha indirizzato prima di partire per “il lungo viaggio apostolico che La porterà in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale”.

“Sono certo che nessuno potrà rimanere indifferente rispetto a questi solenni appelli, rivolti soprattutto alle ultime generazioni, chiamate ad assumere la responsabilità e vivere la gioia del divenire fecondo seme di progresso sociale ed economico per i rispettivi Paesi e comunità”, sottolinea il Capo dello Stato.