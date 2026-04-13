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Occhiuto a Palazzo Chigi: ho visto Mantovano per Reggio e la Calabria

| 13 Aprile 2026 14:22 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 13 apr. (askanews) – “Sono stato con Cannizzaro da Mantovano per una questione che riguarda la città di Reggio Calabria e la Calabria, nulla a che fare con Forza Italia”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario di FI, lasciando Palazzo Chigi.

Occhiuto ha preferito non rispondere alle domande sulla possibile sostituzione di Barelli. “Non parlo del partito, sono stato con Cannizzaro da Mantovano è solo un caso, come ho letto dalle agenzie, che a Palazzo Chigi ci fosse anche Barelli”, ha spiegato. E a chi gli domandava se ha sentito il leader Antonio Tajani dopo l’incontro a Cologno Monzese con Marina e Pier Silvio Berlusconi ha risposto: “Ci siamo visti ieri al Vinitaly”.

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