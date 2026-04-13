“You & Me” è il nuovo singolo inedito di Biagio Antonacci

Milano, 13 apr. (askanews) – Sarà disponibile da venerdì 17 aprile in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica “You & Me”, il nuovo singolo inedito di Biagio Antonacci (autore di testo e musica).

Il brano, primo passo verso la pubblicazione di un nuovo album di Antonacci, è un vero e proprio dialogo tra sé e gli altri, come racconta Biagio: “Questa canzone è un dialogo con se stessi, con la tua compagna o compagno, con le persone che condividono con te la vita alla ricerca di un giusto equilibrio tra i doveri e la propria felicità, la ricerca di uno spazio da potersi ritagliare per amarsi davvero senza rinunciare a tutto il resto mentre la vita scorre, con la sua quotidianità a volte troppo stretta”.

“You & Me” entrerà di diritto nella scaletta di Unplugged 2026, Il tour vedrà Antonacci esibirsi in una inedita versione live accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi in 4 straordinarie arene per 40 concerti.

40 date indimenticabili per lui e per il pubblico presente, che vedranno per la prima volta un artista (sia italiano che internazionale) esibirsi per così tanti concerti consecutivi in location così importanti dal punto di vista culturale, storico, artistico e architettonico, come il Teatro Greco di Tindari a Patti (ME), l’Anfiteatro Romano di Lucera (FG), l’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) e il Teatro Grande di Pompei (NA).

Questi 40 concerti saranno gli unici appuntamenti live dell’estate di Biagio Antonacci e i biglietti sono in vendita su Ticketone e nelle prevendite abituali (https://www.ticketone.it/artist/biagio-antonacci).

Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l., prenderà il via dal Teatro Greco di Tindari a Patti (Messina) dove Antonacci si esibirà il 3-4-5-7-8-10-11-13-17 e 18 luglio per poi trasferirsi all’Anfiteatro Romano di Lucera (Foggia) il 21-22-24-25-26-28-29-31 luglio e 1-2 agosto prima di fermarsi per una breve pausa estiva.

Dal 4 settembre Antonacci tornerà all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) dove il cantautore milanese aveva chiuso la sua tournee precedente con 10 date sold out. Antonacci replicherà la fortunata residency il 4-5-6-8 -9-11-12-13-15-16 settembre.

Gli ultimi appuntamenti in calendario segnano un altro ritorno per Antonacci che riprenderà la residenza a Pompei (dove era stato nel 2024) con 10 appuntamenti al Teatro Grande il 22-23-25-26-27-29-30 settembre e 2-3-4 ottobre.

“Condurrò la mia musica in luoghi intrisi di storia e arte dove sguardo e udito assaporano emozioni nuove. Sarà un concerto che lascerà fluire solo la musica, in questo mare di memorie e affetto. Quando ti fermi più giorni a cantare nella stessa città – aggiunge Antonacci – finisci per sentirti davvero più a casa. Si crea una piccola comunità intorno al concerto e questo permette di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la cucina, l’ospitalità e la cultura del posto”.