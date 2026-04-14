Iraq, Meloni ricorda Quattrocchi: suo sacrificio continua a parlarci

Roma, 14 apr. (askanews) – “Ventidue anni sono passati dal giorno della barbara uccisione di Fabrizio Quattrocchi a Baghdad. Il tempo non ha scalfito la forza delle sue ultime parole: “adesso vi faccio vedere come muore un italiano”, mentre cercava di liberarsi dal cappuccio che gli avevano messo in testa, in modo da poter guardare in faccia i suoi aguzzini”. E’ quanto scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Parole fiere, incredibilmente lucide, intrise di amore per la Patria e che sono diventate simbolo di un’identità che non si piega, di una dignità che nessuna violenza può spezzare – continua la premier -. Ventidue lunghi anni sono passati, e il suo sacrificio continua a parlarci. Ci chiede di essere all’altezza, di ricordarci chi siamo, di difendere con orgoglio la nostra libertà. Non dimentichiamo”.