Italia-Usa, Salvini: solidarietà a Meloni, attacco Trump sbagliato

Milano, 15 apr. (askanews) – “Ho dato la mia solidarietà a Verona alla premier Meloni. C’è totale sostegno al governo e alla presidente del Consiglio da tutti i punti di vista”. Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini, che – sollecitato più volte dai giornalisti – commenta così l’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, su cui ieri non si era espresso pubblicamente.

“E’ sbagliato attaccare il papa, è sbagliato attaccare Meloni. La vicinanza con gli Usa c’era e rimane, siamo saldamente ancorati all’alleanza dei paesi liberi democratici e occidentali. Non è qualche caduta di stile di queste ore a mettere in discussione i rapporti con gli Stati Uniti”.

“Ciò non vuol dire che non possiamo avere sensibilità diverse nella maggioraza. Prima finisce il conflitto tra Ucraina e Russia, in Libano e Siria, meglio è per tutti”. E poi “spero che cessino gli attacchi al Papa”. E gli attacchi alla Meloni? “Spero sia un capitolo chiuso: se c’è un governo attento ai rapporti politici ed economici tra Italia e Usa è quello italiano. Ma quando attacchi il Papa attacchi qualche miliardo di persone: il problema non è il Santo Padre ma l’islam. E mettersi sui social nei panni di Gesù Cristo non aiuta nessuno”.