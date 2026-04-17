“Dansons” il nuovo singolo che segna il ritorno di Céline Dion

Milano, 17 apr. (askanews) – Da oggi, venerdì 17 aprile, è in radio e in digitale “Dansons” (celinedion.lnk.to/Dansons), il nuovo singolo che segna il ritorno sulle scene musicali dell’icona mondiale Céline Dion.

Ad accompagnare il brano, è disponibile da oggi anche il lyric video ufficiale, girato in una iconica strada di Parigi dal regista Maxime Allouche: www.youtube.com/watch?v=FHL5wBjqXCI.

Il brano segna una reunion artistica di grande rilievo con Jean-Jacques Goldman, a dieci anni dalla loro ultima collaborazione su “Encore un soir”. Jean-Jacques Goldman e Celine Dion hanno collaborato più volte nel corso degli anni, in particolare per l’album “D’eux”, pubblicato nel 1995, il disco in lingua francese più venduto di sempre, di cui Goldman è stato principale autore

“Dansons” vede Céline tornare al repertorio francese (che ha segnato gli inizi della sua straordinaria carriera) e unisce eleganza, ottimismo e profondità emotiva – tratti distintivi di Jean-Jacques Goldman e Céline Dion – a una forte tensione espressiva, tra resilienza e desiderio di connessione attraverso la musica.

Ricevuto da Céline già nel 2020, il brano ha trovato la sua realizzazione solo nel 2026, diventando così simbolo di un ritorno artistico tanto atteso quanto significativo.

«Era il 2020, il mondo si fermava e le persone danzavano, confinate nelle loro case – afferma Jean-Jacques Goldman – Sei anni dopo, niente più virus, ma non serve cambiare una parola: il mondo non gira meglio, e noi danziamo ancora “sopra gli abissi”».

L’uscita di “Dansons” arriva mentre Celine Dion si prepara al suo atteso ritorno sul palco con “Celine Dion Paris 2026”, una residency evento di cinque settimane presso la Paris La Défense Arena, con 16 concerti in programma tra settembre e ottobre 2026. Un appuntamento che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera dell’artista.

Con quasi 260 milioni di album venduti in tutto il mondo, Celine Dion è una delle artiste più riconoscibili, stimate e di maggior successo nella storia della musica pop, grazie a hit internazionali come “The Power of Love”, “It’s All Coming Back to Me Now”, “Because You Loved Me” e “My Heart Will Go On”.

Parallelamente, ha raggiunto risultati straordinari anche come artista francofona, firmando brani amatissimi quali “Pour que tu m’aimes encore”, “S’il suffisait d’aimer” e “Encore un soir”. Il suo album del 1995 “D’eux” resta ancora oggi il disco in lingua francese più venduto di tutti i tempi, a testimonianza del suo impatto globale.

Nel corso della sua carriera, Celine Dion ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 5 Grammy Awards, 2 Academy Awards, 7 American Music Awards, 20 JUNO Awards e ben 43 Félix Awards, oltre al prestigioso Diamond Award ai World Music Awards 2004, che ne ha consacrato lo status di artista femminile più venduta di sempre. Nel 2016 ha inoltre ricevuto il Lifetime Achievement Icon Award ai Billboard Music Awards.

A Las Vegas, le sue residency (2003-2019) restano le più redditizie e di maggior successo della storia.

Nel 2024, in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi, è tornata sul palco con una toccante interpretazione di “Hymne à l’amour” dalla Torre Eiffel.