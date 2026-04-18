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Lega, Bardella: in Ue rapporti forza stanno cambiando, vittoria vicina

| 18 Aprile 2026 16:48 | 0 commenti

Askanews
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Milano, 18 apr. (askanews) – “L’Italia guarda alla Francia con attenzione, a volte con preoccupazione, ma la vittoria alle prossimi presidenziali è vicina, ci stiamo preparando a dire addio a Macron e una vittoria del Rassemblement National non sarà solo una vittoria francese ma per tutte le nazioni d’Europa. Al Parlamento europeo portiamo una visione chiara, un’Europa delle Nazioni, che rispetta i popoli. Alle elezioni europee una potente ondata si è alzata sul continente. Un’ondata patriottica e popolare che ci ha permesso di diventare la prima forza di opposizione a Ursula von der Leyen e alla leadership di Bruxelles. E ogni giorno dimostriamo che un’altra Europa è possibile: oggi il rapporto di forza a Bruxelles sta cambiando”. Lo ha detto Jordan Bardella, esponente del Rassemblemnt National, dal palco della manifestazione organizzata dalla Lega in piazza del Duomo a Milano.

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