Lega, Bardella: in Ue rapporti forza stanno cambiando, vittoria vicina

Milano, 18 apr. (askanews) – “L’Italia guarda alla Francia con attenzione, a volte con preoccupazione, ma la vittoria alle prossimi presidenziali è vicina, ci stiamo preparando a dire addio a Macron e una vittoria del Rassemblement National non sarà solo una vittoria francese ma per tutte le nazioni d’Europa. Al Parlamento europeo portiamo una visione chiara, un’Europa delle Nazioni, che rispetta i popoli. Alle elezioni europee una potente ondata si è alzata sul continente. Un’ondata patriottica e popolare che ci ha permesso di diventare la prima forza di opposizione a Ursula von der Leyen e alla leadership di Bruxelles. E ogni giorno dimostriamo che un’altra Europa è possibile: oggi il rapporto di forza a Bruxelles sta cambiando”. Lo ha detto Jordan Bardella, esponente del Rassemblemnt National, dal palco della manifestazione organizzata dalla Lega in piazza del Duomo a Milano.