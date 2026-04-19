Formula1, Imola acclama Antonelli: “Kimi, Kimi”

Roma, 19 apr. (askanews) – Giornata speciale a Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove il pubblico vive un’autentica festa per Kimi Antonelli, protagonista inatteso ma assoluto alla 6 Ore di Imola, gara inaugurale del Mondiale Endurance 2026. Il giovane pilota bolognese, leader del campionato di Formula 1 con due successi stagionali, è accolto da cori da stadio e da un entusiasmo travolgente.

Arrivato fin dal mattino nel paddock come ospite vip della World Endurance Championship, Antonelli catalizza immediatamente l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Dalle tribune si alza un coro continuo, “Kimi, Kimi, Kimi”, che accompagna ogni suo movimento e testimonia il crescente legame tra il pilota e il pubblico italiano.

Il 19enne della Mercedes si concede ai tifosi con grande disponibilità: saluta sotto la tribuna centrale, lancia cappellini autografati e ricambia l’affetto con sorrisi visibilmente emozionati. Un bagno di folla che non lo lascia indifferente e che conferma il suo status di nuovo idolo del motorsport nazionale.

Momento clou della giornata l’inno di Mameli, cantato insieme al pubblico, prima del ruolo di starter d’eccezione: alle ore 13 Antonelli sventola il tricolore dando ufficialmente il via alla gara, con le Ferrari in pole position nella categoria Hypercar.

Per il giovane leader del Mondiale F1 si tratta di una parentesi di entusiasmo e carica in vista della ripresa della stagione, che tornerà nel weekend del 3 maggio a Miami. A Imola, intanto, è già nato un nuovo beniamino.