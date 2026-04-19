Play-Off Nba, Lakers e Denver in vantaggio

ROMA (ITALPRESS) – I Los Angeles Lakers si portano in vantaggio nel primo turno di playoff Nba contro Houston. In gara-1 i gialloviola, nonostante l’assenza per infortunio di Luka Doncic, battono 107-98 i texani sfruttando il fattore campo. LeBron James sfiora la tripla doppia con 19 punti, 8 rimbalzi e 13 assist. Luke Kennard fa le veci di Doncic e mette a referto 27 punti con il 69% al tiro. DeAndre Ayton aggiunge 19 punti e 11 rimbalzi. Rockets senza Kevin Durant e il lungodegente Fred VanVleet. Non bastano i 19 punti con 8 rimbalzi e 6 assist di Alperen Sengun per evitare il ko in California. La serie resta a Los Angeles per gara-2, in programma il 22 alle 4.30. Parte bene anche Denver, che la spunta 116-105 su Minnesota. Nikola Jokic va in tripla doppia e mette a referto 25 punti, 13 rimbalzi e 11 assist.

Jamal Murray contribuisce con 30 punti e 7 assist. Sponda Timberwolves Anthony Edwards ci prova – 22 punti e 9 rimbalzi, ma Minnesota va subito sotto nella serie. Gara-2 si giocherà sempre a Denver il 21 alle 4.30. New York non sbaglia e piega Atlanta 113-102 al Madison Square Garden. Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns non tradiscono le aspettative e terminano rispettivamente con 28 e 25 punti. Doppia doppia da 11 punti e 14 rimbalzi per Josh Hart. Non basta un CJ McCollum da 26 punti agli Hawks, che proveranno a sbancare il Garden in gara-2 il 21 alle 2.00.

– Foto: Ipa Agency –

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