Dl sicurezza, Magi (+Eu): su iter abbiamo scritto a Mattarella

Roma, 20 apr. (askanews) – Sull’iter dell’esame del decreto sicurezza a Montecitorio, “venerdì ci siamo rivolti al presidente della Camera, ma non avendo ottenuto risposte, abbiamo scritto anche al presidente della Repubblica”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, sottolineando che il suo gruppo non è potuto intervenire durante l’esame del decreto perché al Senato +Europa non è rappresentata e alla Camera il testo è chiuso.

“Ci siamo rivolti, in ultima istanza, al massimo garante della Costituzione ponendogli sia la questione dell’iter, sia, nello specifico, la questione di alcuni contenuti particolari”, ha spiegato Magi sottolineando che dal Quirinale ancora non è arrivata una risposta.