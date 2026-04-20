E’ morto Patrick Muldoon, volto di “Melrose Place”

Roma, 20 apr. (askanews) – È morto improvvisamente a 57 anni l’attore e produttore statunitense Patrick Muldoon, noto al grande pubblico per il ruolo di Richard Hart nella serie tv Melrose Place. Il decesso risale a domenica 19 aprile e, secondo fonti vicine alla famiglia, sarebbe stato causato da un attacco cardiaco.

Nato a San Pedro, in California, il 27 settembre 1968, William Patrick Muldoon III si laurea nel 1991 all’Università della California Meridionale, dove gioca anche nella squadra di football dei Trojans. Durante gli anni universitari muove i primi passi nel mondo dello spettacolo con alcune apparizioni televisive, tra cui la sitcom Who’s the Boss?, arrivata in Italia come “Casalingo Superpiù”, e la serie Saved by the Bell.

Il successo arriva negli anni Novanta con la soap opera Days of Our Lives (“Il tempo della nostra vita”), in cui interpreta Austin Reed dal 1992 al 1995, ruolo poi ripreso tra il 2011 e il 2012. La consacrazione arriva però con “Melrose Place”, dove veste i panni dell’ambiguo e carismatico Richard Hart, diventando uno degli antagonisti più ricordati della serie.

Parallelamente alla televisione, Muldoon si afferma anche al cinema. Nel 1997 ottiene fama internazionale interpretando Zander Barcalow in Starship Troopers. Nello stesso anno partecipa anche a Stigmata, mentre negli anni successivi prende parte a produzioni come Once Upon a Time in Hollywood e Marlowe, continuando a lavorare tra grande e piccolo schermo. Accanto alla carriera di attore, si dedica anche alla produzione cinematografica, collaborando a diversi progetti e lavorando fino agli ultimi anni, con il thriller “Dirty Hands” previsto in uscita nel 2026.

Fuori dal set coltiva la passione per la musica come frontman della rock band The Sleeping Masses e si distingue per il forte amore verso gli animali. Gli amici lo ricordano come una persona generosa e capace di mettere gli altri a proprio agio. Lascia la compagna Miriam Rothbart, i genitori Deanna e Patrick Muldoon Sr., la sorella Shana, il cognato Ahmet Zappa e i nipoti Halo e Andrew.