Scuola, Valditara: no ad auto troppo potenti ai neopatentati

Lainate, 20 apr. (askanews) – “Non bisogna dare a ragazzi di 18 o 19 anni le chiavi di una macchina che può essere particolarmente pericolosa, perché magari va a delle velocità che un giovane non ha ancora la maturità per saper governare”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo insieme a Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, al Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Lainate per presentare la giornata “Insieme per l’Educazione Stradale” e le attività di promozione per la cultura della mobilità responsabile.”È importante che i genitori siano consapevoli, soprattutto quando i figli sono neopatentati, di una vicinanza nei confronti dei loro ragazzi, una vicinanza educativa – ha aggiunto Valditara – . È importante che il padre e la madre diano buoni consigli, che seguano quello che fa il proprio figlio”.