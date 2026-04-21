Fiat immagina auto del futuro insieme a giovani designer

MILANO (ITALPRESS) – Fiat partecipa alla Milano Design Week 2026 immaginando l’auto del domani insieme ai giovani designer. Una collaborazione che unisce lo storico marchio e un gruppo di studenti di due prestigiose scuole di design italiane – IED Istituto Europeo di Design di Torino e ISIA Roma Design – chiamati a presentare dei progetti che concettualizzino il tipo di auto che vorrebbero vedere circolare nei prossimi decenni, con l’obiettivo di interpretare il futuro della mobilità urbana attraverso la lente dei valori di Fiat: compattezza, forte personalità e Dna inconfondibile.

Si è tenuta oggi nello spazio espositivo di Fiat – nel cuore del Tortona Design District – la presentazione dei tre progetti finalisti realizzati dai partecipanti. All’evento hanno partecipato Olivier Francois, Ceo di Fiat e Global Cml di Stellantis, François Leboine, Fiat Head of Design e Gaetano Thorel, Head of Fiat Europe.

“La partecipazione di Fiat alla Design Week di Milano credo che sia doverosa. Milano, infatti, è una metropoli e Fiat assolutamente il leader nella mobilità urbana che va dai due metri e mezzo ai quattro metri. Per questo, abbiamo portato la coerenza del nostro brand a Milano – ha sottolineato Thorel – . Durante l’incontro di oggi, abbiamo ricordato i modelli più iconici, partendo dalla 500 del ’57 che, in fondo, è una microcar di oggi, passando per la Pandina, fino ad arrivare alla Topolino, che ha rivoluzionato le microcar e le ha rese anche elettriche in Italia. Ricordiamoci che in Italia l’elettrico non è molto amato. La Topolino è la leader delle microcar ed è ovviamente solo elettrica”.



In quest’ottica, “abbiamo chiesto a tre giovani designer di pensare alla prossima piccola Fiat, cercando di capire come la intendono. I tre progetti finalisti verranno votati da coloro che visiteranno il nostro spazio espositivo durante la Design Week e noi prenderemo ispirazione per pensare alla prossima generazione delle piccole Fiat”.

I progetti presentati, ha spiegato poi Thorel, riflettono tre caratteristiche fondamentali per Fiat: la compatezza, la semplicità e l’accessibilità.

foto: xm4/Italpress

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