Conti pubblici, Schlein: certificato fallimento governo Meloni

Roma, 22 apr. (askanews) – I dati Eurostat sui conti pubblici sono ” anche la certificazione del fallimento delle politiche economiche di questo governo”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein conversando con i giornalisti alla Camera. La leader democratica denuncia “la totale assenza di politiche industriali e il calo di produzione industriale da tre anni consecutivi”, oltre “all’assenza di una strategia per la crescita, il record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni e i tagli ai servizi fondamentali come la sanità, il trasporto, la scuola”.

Un quadro che segna “il fallimento economico di questo governo. Se non ci fossero state le risorse del Pnrr – che, ricordo, il partito di Giorgia Meloni nemmeno aveva votato – l’Italia sarebbe già in recessione”. Il tutto con “l’aggravante che hanno accettato la richiesta, sbagliata e irraggiungibile, del 5% di spesa militare, per non dire di no a Trump”.

Dunque, “in queste condizioni non ci sarà nemmeno diciamo quel margine in più che speravano di avere uscendo anticipatamente dalla procedura di infrazione. Quindi ribadisco quello che ho detto a Giorgia Meloni in aula: avevano qui dentro i numeri per fare tutto e sono riusciti a non fare niente che migliorasse la vita degli italiani e anche l’economia italiana”.