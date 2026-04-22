Range Rover porta il lusso Bespoke alla Design Week

Milano, 22 apr. (askanews) – Range Rover torna alla Milan Design Week e lo fa con “Traces”, un’installazione immersiva nel cuore di Milano, alla Galleria Meravigli.Realizzata con lo studio londinese Storey Studio, l’opera celebra il mondo Bespoke: il programma di personalizzazione che trasforma ogni veicolo in un pezzo unico.Il percorso si sviluppa in tre capitoli sensoriali. Il primo, dedicato a memoria e colore, immerge il visitatore in un film proiettato su quattro pareti. Le immagini, riflesse negli specchi, raccontano come ogni tonalità possa nascere da un luogo preciso, diventando parte dell’identità del cliente.Nel secondo capitolo, memoria e motivo, quattro artisti reinterpretano Milano attraverso illustrazioni personali. A queste fanno eco ricami originali realizzati dal team Range Rover Bespoke, in un dialogo tra arte e manifattura.Il terzo spazio, memoria e materia, è un vero paesaggio immersivo. Qui prende forma la “Pearl of Tay”, una vettura unica ispirata alla perla di acqua dolce del fiume Tay in Scozia. Lo spazio ricorda il paesaggio: ghiaia nera, soffitto ispirato all’acqua, e vetrine a specchio su entrambi i lati che ospitano 14 oggetti selezionati dalla galleria scozzese Bard per raccontare il legame tra materiali e personalizzazione.L’esperienza si conclude in un’area bar firmata Gubi, a sottolineare il legame tra automotive, design e lifestyle.Traces sarà aperta al pubblico da 21 al 26 aprile presso la Galleria Meravigli.