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Migranti, Meloni “Corte Ue conferma che la strada del Governo italiano è valida”

| 23 Aprile 2026 15:05 | 0 commenti

Migranti, Meloni “Corte Ue conferma che la strada del Governo italiano è valida”

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ROMA (ITALPRESS) – “Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Noi, intanto, andiamo avanti. Perchè sul contrasto all’immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, commentando il parere dell’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Ue sul protocollo sui migranti Italia-Albania.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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