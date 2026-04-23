Napoli celebra la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, Manfredi “La lettura forma cittadini consapevoli”

NAPOLI (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, istituita dall’Unesco, il Comune di Napoli ha ribadito l’importanza del libro come strumento essenziale di conoscenza, crescita personale e dialogo tra culture, attraverso una serie di iniziative che per tutta la giornata odierna hanno animato diversi luoghi della città. Incontri, attività e momenti di condivisione, promossi dal Patto per la Lettura della Città di Napoli, hanno avvicinato persone di tutte le età al piacere della lettura, rafforzando al contempo la consapevolezza del ruolo fondamentale che libri e creatività rivestono nello sviluppo culturale e sociale della comunità. In piazza Municipio e a Palazzo San Giacomo si sono svolti reading di autori, studenti ed editori, oltre a un momento dedicato ai più piccoli. All’iniziativa è intervenuto anche il sindaco Gaetano Manfredi.

Gli appuntamenti hanno fatto da prologo all’incontro con i rappresentanti della filiera del libro – lettori grandi e piccoli, associazioni, enti, autori, editori, traduttori, librai, bibliotecari e insegnanti – al quale sono intervenuti l’assessora all’Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano, e i rappresentanti dei Tavoli territoriali e tematici. Nel corso dell’evento, c’è stato un ricordo di Pier Antonio Toma, alla presenza della famiglia, e sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti ai contest letterari e alle altre iniziative realizzate nell’ultimo anno dal Patto per la Lettura.

“Stiamo portando avanti un lavoro che punta sulla lettura come grande strumento non solo di educazione, ma anche di partecipazione civile e di formazione dei cittadini – ha ricordato il sindaco Gaetano Manfredi -. Sono tante le scuole coinvolte e anche le biblioteche, tra cui quella intitolata ad Annalisa Durante. Vogliamo fare in modo che la lettura diventi un momento di inclusione per i tanti ragazzi, bambine e bambini che oggi hanno bisogno di riferimenti forti, in particolare in un momento come quello attuale, in cui si registrano numerosi segnali di disagio. Leggere è anche un modo per diventare cittadini consapevoli”.

“Siamo impegnati a promuovere la lettura fin da quando i bambini sono piccolissimi. Nei nidi comunali e nelle nostre scuole per l’infanzia – ha spiegato l’assessora Striano – stiamo attivando punti di lettura per i bambini da zero a tre anni e da tre a sei. Con le associazioni stiamo costruendo sinergie importanti affinché momenti di lettura siano presenti in tutti i contesti, formali e informali. Inoltre, l’Amministrazione ha voluto ristrutturare alcune biblioteche comunali, che saranno poi aperte alle famiglie e a persone di tutte le fasce d’età”.

“In un contesto internazionale segnato da tensioni e dinamiche che mettono in discussione i valori fondamentali della convivenza civile, il libro continua a rappresentare un presidio di libertà, memoria e immaginazione – ha evidenziato il consigliere del sindaco per le Biblioteche e la Programmazione culturale integrata, Andrea Mazzucchi, presentando la Giornata -. La lettura si configura come strumento essenziale per lo sviluppo del pensiero critico, della consapevolezza e del dialogo tra culture, contribuendo alla costruzione di una società più inclusiva e democratica. In questo quadro, il Patto per la Lettura rappresenta uno strumento operativo fondamentale per il coordinamento delle politiche culturali e il rafforzamento delle reti territoriali, riconoscendo nelle biblioteche cittadine infrastrutture culturali diffuse, capaci di garantire accesso equo alla conoscenza, sostenere i processi di apprendimento permanente e favorire inclusione e partecipazione attiva”.

– Foto ufficio stampa Comune di Napoli –

(ITALPRESS).