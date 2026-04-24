Von der Leyen: mancano condizioni sopensione Patto stabilità ma monitoriamo

Roma, 24 apr. (askanews) – Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, afferma che al momento non sussistono le condizioni per una sospensione del Patto di stabilità e di crescita, per far fronte alla crisi sui prezzi dell’energia conseguente ai conflitti in Medioriente, tuttavia ha aggiunto che Bruxelles segue attentamente la situazione e che la questione verrà analizzata alla prossima riunione dei ministri delle Finanze.

Sulla clausola generale di sospensione del Patto di stabilità, “può essere attivata solo in caso di grave deterioramento dell’economia nell’area euro o nell’Unione europea. Fortunatamente non è la situazione in cui ci troviamo al momento – ha detto nella conferenza stampa al termine del Consiglio Ue – ma continuiamo a monitorare gli sviluppi molto attentamente e l’Ecofin discuterà la questione nei dettagli”. Una sfumatura forse più aperturista rispetto alla linea precedentemente espressa dal Commissario Ue all’Economia, Valdis Dombrovskis.

La prossima riunione dei ministri delle Finanze si svolgerà il 4 maggio (Eurogruppo) e 5 maggio (Ecofin).

“Un elemento che voglio aggiungere è che abbiamo appena reso più flessibile il quadro di regole sugli utili di Stato, per questo tipo di investimenti o aiuti sulle situazioni di scarsità o (rincari dei) prezzi” dell’energia. “Continuiamo a monitorare molto da vicino”, ha ribadito Von der Leyen.